Aveva nascosto la droga in diversi punti dell’abitazione, convinto di eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. Ma non ha fatto i conti con i carabinieri della Compagnia di Licata. Un quarantacinquenne licatese, disoccupato, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari dell’Arma, già da alcuni giorni, avevano notato movimenti sospetti riconducibili all’uomo. Quindi è scattato il blitz all’interno della sua abitazione. Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 15 grammi. Parte della sostanza era già suddivisa in dosi. Trovati e sequestrati anche tre bilancini di precisione, nonché una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente una volta immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare alcune migliaia di euro.

