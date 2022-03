Trovato con 10 grammi di cocaina: era in affidamento in prova, e finisce in carcere

Da tempo era affidato in prova ai Servizi sociali, ma durante un controllo è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina. A suo carico è stata formalizzata una denuncia alla Procura della Repubblica, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il Magistrato di Sorveglianza di Agrigento ha subito sospeso la misura alternativa dell’affidamento in prova, e un trentasettenne, E.L., empedoclino, è stato portato in carcere. A dare esecuzione al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza sono stati i poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle. Gli agenti gli hanno notificato la sospensione dell’affidamento in prova, trasferendolo alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.