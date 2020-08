Trovato cane abbandonato e legato al guardrail, salvato da morte certa

Un gesto crudele e ingiustificabile contro un “amico a 4 zampe”. Ignoti, utilizzando una corda, hanno legato, e abbandonato, un cane al guardrail, poi si sono dileguati. E’ successo al bivio proprio all’usicta dell’abitato di Aragona in direzione Agrigento.

L’animale, rimasto lì in quel posto diverse ore, si è salvato grazie all’intervento di alcuni passanti, tra cui una coppia di turisti. Si sono insospettiti, e dopo avere fermato l’auto, hanno dato soccorso alla bestiola, stremata per il forte caldo, ma tutto sommato in discrete condizioni.