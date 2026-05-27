Trovato in territorio di Agrigento nonostante avesse in atto il Foglio di Via Obbligatorio dalla città dei templi, della durata di tre anni, emesso dal questore di Agrigento nel 2025 con scadenza il mese di settembre 2028.

Un 28enne di Favara è stato fermato al Villaggio Mosè dagli agenti della sezione Volanti impegnati in un controllo stradale lungo il viale Leonardo Sciascia. Controllato aveva in atto la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Agrigento.

Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per la violazione della misura di prevenzione del Questore e la sua posizione ora è al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

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