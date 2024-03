I carabinieri della Compagnia di Canicattì sono intervenuti in via Carlo Alberto, nelle vicinanze del ponte di ferro, a seguito della segnalazione di un uomo accasciato a terra e privo di sensi. Si tratta di un pensionato canicattinese di 75 anni di cui è stato, poco dopo, il personale sanitario del 118 ha constatato l’avvenuto decesso.

Sono state avviate le indagini per stabilire le cause della morte anche se, da un primo accertamento effettuato dal medico legale intervenuto sul posto, il decesso dell’uomo sarebbe dovuto a cause naturali, verosimilmente, in seguito ad un malore improvviso.