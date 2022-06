Trovati ubriachi alla guida: tre denunciati 

Tre persone sono state denunciate in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza alcolica, dagli agenti della Polizia Stradale di Agrigento. Si tratta di un uomo, di 55 anni di Favara, e due giovani, di 26 anni di San Cataldo, e di 24 anni di Raffadali, trovati nella località balneare di San Leone, con valori due e tre volte superiori al limite consentito per legge.

Il ragazzo di San Cataldo, in particolare, è stato fermato dopo un breve inseguimento, non essendosi arrestato all’Alt intimatogli al posto di controllo. Nel corso degli specifici servizi, in totale, sono state accertate 41 infrazioni al Codice della Strada, ritirate 3 patenti di guida, e 1 carta di circolazione, sequestrati 2 veicoli, decurtati 90 punti-patente, e i poliziotti hanno rilevato anche un incidente stradale.