Trovati ubriachi alla guida, denunciati due automobilisti

Gli agenti della polizia Stradale di Agrigento hanno accertato che due conducenti guidavano in guida in stato di ebbrezza alcolica, nel corso dei posti di controllo effettuati nei pressi di San Leone, lo scorso fine settimana. Si tratta di due uomini, di 50 e 25 anni, denunciati a piede libero, alla locale Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro delle patenti.

L’etilometro ha consentito di accertare tassi alcolemici superiori rispettivamente a due, e tre volte, a quello consentito per legge. Uno dei due conducenti, altresì, non si è fermato all’Alt intimatogli dalla pattuglia, ma veniva prontamente inseguito, e fermato ad un chilometro di distanza, rispetto al luogo del posto di controllo.