Trovati in possesso di rame rubato, denunciate sei persone

Trovati in possesso di un grosso quantitativo di rame. Sei persone, 4 palermitani e 2 catanesi, sono state denunciate dai poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, per l’ipotesi di ricettazione. E’ successo in contrada “Ramilla” nella campagne tra Camastra e Palma. Gli agenti in servizio di controllo del territorio, mentre stavano percorrendo una strada interpoderale hanno notato la presenza di alcuni furgoni e auto.

Una volta fermati, all’atto del controllo, tutti i soggetti sono risultati con numerosi precedenti penali, tra i quali gravati per furto aggravato di rame, rapina e ricettazione, e per tali motivi i poliziotti hanno proceduto ad una perquisizione personale, e veicolare. All’interno di un furgone è stato ritrovato un grosso quantitativo di filoconduttore elettrico isolante, contenente verosimilmente rame, del peso di 1.500 chilogrammi.

Inoltre all’interno del cofano posteriore di un’auto è stata rinvenuta una cesoia di grossi dimensioni, lunga 80 cm. circa. Il rame e la cesoia sono stati sottoposti a sequestro, mentre i sei soggetti denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria, e raggiunti dal provvedimento amministrativo di Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Camastra, emesso dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci.