Il pubblico ministero della Procura di Agrigento Elettra Consoli ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di Salvatore Raimondo Mulone, 33 anni, e Salvatore Lo Giudice, 32 anni, entrambi di Canicattì, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due sono stati arrestati dalla polizia lo scorso 20 gennaio in contrada “Grotticelli”, una zona di campagna di Canicattì, perché trovati in possesso di poco meno di un chilo e mezzo di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Il Gip del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli aveva convalidato gli arresti disponendo per entrambi gli indagati, difesi dall’avvocato Calogero Meli, i domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.