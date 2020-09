Trovati in possesso di hashish pronta per lo spaccio: arrestati due ragazzi

Fermati a bordo di un’auto, in pieno centro storico, sono stati trovati in possesso di circa 30 grammi di hashish, e altre dosi confezionate di sostanze stupefacenti, e pronte per lo spaccio.

Due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri della Tenenza di Ribera. Si tratta di due ventenni, uno riberese e l’altro catanese, fermati ad un posto di controllo dai militari dell’Arma, guidati dal tenente Fabio Proietti.

Sequestrati anche un bilancino e ben 800 euro ritenuto il provento dell’attività di spaccio. Il Gip del Tribunale di Sciacca ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi l’obbligo della firma.