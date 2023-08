Trovati in possesso di cocaina, hashish e marijuana, ma anche di vario materiale per il confezionamento della droga e oltre 4mila euro in contanti. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento hanno arrestato un 53enne e un 29enne, rispettivamente padre e figlio, per le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. La scoperta della droga in un’abitazione di via Senatore Gangitano a Canicattì.

Gli agenti della Mobile assieme ad un’unità cinofila della Guardia di finanza, nel corso della perquisizione domiciliare hanno rinvenuto 23 grammi di cocaina, 435 grammi di hashish e circa 20 grammi di marijuana e materiale per il taglio e confezionamento delle sostanze stupefacenti. Tutto è stato sequestrato, così come gli oltre 4 mila euro ritrovati che sono stati ritenuti provento dell’illegale attività di spaccio.

I due indagati sono stati posti, su disposizione della Procura di Agrigento, agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice del Tribunale di Agrigento ha convalidato gli arresti ed ha disposto i domiciliari, con il braccialetto elettronico, per il 53enne e l’obbligo di dimora nel Comune di residenza per il figlio.