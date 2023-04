Trovata in possesso di cocaina e soldi: arrestata coppia di coniugi

Sono stati trovati in possesso di 28 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di 3.444 euro, soldi ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Due coniugi di Favara, di 52 e 51 anni, sono stati arrestati per concorso in detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A farlo al termine di una perquisizione domiciliare sono stati i carabinieri della Tenenza cittadina e quelli della sezione Operativa della Compagnia di Agrigento, collaborati da due unità cinofile dell’Arma. I due, dopo l’arresto, sono stati posti, su disposizione del sostituto procuratore di turno, agli arresti domiciliari.

Il Gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato gli arresti, ed ha disposto per entrambi gli indagati la misura cautelare dell’obbligo di dimora.