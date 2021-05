Trovati fossetti nell’area archeologica, tombaroli alla ricerca di reperti

Scoperti nuovi scavi abusivi nell’area archeologica di Eraclea Minoa. Ancora una volta, i tombaroli sono entrati in azione, e lo hanno fatto durante le ore notturne. Hanno praticato almeno 40 “fossetti” nel terreno, verosimilmente, anche se non vi è alcuna certezza, riuscendo o meno, ad asportare uno o più reperti archeologici. Su questo aspetto non vi è alcuna certezza.

La zona è ricca di reperti archeologici. Fatta la scoperta, da parte del responsabile dell’area di Eraclea Minoa, è stata formalizzata una nuova, l’ennesima, denuncia a carico di ignoti. Una volta raccolta la denuncia sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri della Stazione di Cattolica Eraclea, e dei loro colleghi della Compagnia di Agrigento.

Anche in occasione di quest’ultimo raid, i militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo concentrato alla ricerca di indizi o elementi per arrivare all’identificazione dei responsabili.