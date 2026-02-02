Trovati in possesso di una pistola a salve priva del tappo rosso, hashish già in stecchette e suddiviso in dosi e circa cinquanta euro ritenuto il provento dell’attività illecita di spaccio.
I poliziotti della squadra Mobile della Questura di Agrigento, al termine di una perquisizione domiciliare, hanno denunciato un trentenne di nazionalità tunisina ed una diciottenne agrigentina.
Devono rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di ami o oggetti atti ad offendere. Il controllo è scattato nel quartiere del Quadrivio Spinasanta, in via Regione Siciliana.
