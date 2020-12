Trovati con “partita” di cocaina e 13mila euro, chiesto rinvio a giudizio di padre e figlio

La Procura della Repubblica di Agrigento, ha chiesto il rinvio di Salvatore e Calogero Termini, rispettivamente padre e figlio, di 63 e 30 anni, di Campobello di Licata. L’ipotesi di reato è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due congiunti erano stati arrestati, l’aprile scorso, in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Licata, poiché trovati in possesso di una partita di cocaina per un valore sul mercato di 50 mila euro, e soldi contanti per quasi 13 mila euro.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Angela Porcello e Salvatore Manganello.

L’udienza preliminare, dinnanzi al Gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, è fissata per il 18 febbraio prossimo. In quella data i difensori, in alternativa al rito ordinario, potranno scegliere il rito abbreviato o il patteggiamento.