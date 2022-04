Trovati all’interno di una villetta: tre denunciati

E’ andata a dare un’occhiata, e ha trovato all’interno della sua villetta di contrada “San Marco” a Sciacca, utilizzata nel periodo estivo, due romeni di 29 e 28 anni, e un saccense di 39 anni. Tre persone che si sarebbero intrufolati nella residenza, dopo aver rotto il vetro della finestra della camera da letto. A chiamare il 112, è stata la proprietaria, una ventisettenne saccense.

La segnalazione è stata raccolta dai poliziotti del Commissariato di Sciacca che, una volta giunti sul posto, hanno identificato gli occupanti. Ai poliziotti è stata anche fornita della documentazione medico che attesta il ritardo mentale, e l’invalidità dei due romeni, ma questo non gli ha evitato di finire nei guai.

I due romeni, e il saccense sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. L’ipotesi di reato contestata è violazione di domicilio in concorso. Ancora da accertare cosa effettivamente volessero fare i tre in quell’abitazione. Quasi sicuramente volevano occuparla abusivamente.