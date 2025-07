La Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto l’autopsia per fare chiarezza sulla morte di una casalinga raffadalese Maria Giovanna Terrazzino, di 56 anni. La donna è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, in vicolo Garibaldi, a Raffadali. A dare l’allarme sono stati alcuni parenti che, a quanto pare, non riuscivano a rintracciarla.

Intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Stando a quanto è emerso, non sarebbero emersi segni di violenza sul corpo. Ma sarà l’esame autoptico a stabilire cosa ha messo fine alla vita della cinquantaseienne. La salma è stata portata nella camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio.

