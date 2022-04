Trovata in possesso di un fucile, e circa 200 cartucce: denunciata donna

Aveva in casa un fucile, con relative munizioni, appartenenti al marito defunto e, di fatto, non aveva nessun titolo per possederle. Una pensionata sessantacinquenne di Favara è stata denunciata, dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione illegale di armi e munizioni.

Sotto sequestro sono finiti un fucile automatico calibro 12, cinquanta munizioni a palla calibro 12, e ben 186 cartucce spezzate calibro 12.

Da qualche giorno in territorio favarese, vanno, infatti, avanti i controlli, tanto domiciliari, quanto su strada, da parte dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, e dei loro colleghi della Tenenza di Favara, per scovare eventuali armi detenute clandestinamente.