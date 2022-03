Trovata in possesso di eroina, arrestata una donna

E’ stata trovata in possesso di 4,7 grammi di eroina. Una trentunenne, licatese, G.I., è stata arrestata, in flagranza di reato, dai poliziotti del Commissariato di Licata. Adesso deve rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La donna è stata fermata dagli agenti per un controllo. Sottoposta a perquisizione è stata trovata in possesso della droga.

I poliziotti hanno subito avvisato il sostituto procuratore di turno di Agrigento, titolare del fascicolo d’inchiesta, che ha disposto a suo carico gli arresti domiciliari, L’eroina è stata, naturalmente, subito posta sotto sequestro e, nei prossimi giorni, verrà analizzata per stabilirne qualità e principio attivo.