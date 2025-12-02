Ha trovato il marito morto in casa, ma è scivolata nel tentativo di chiedere aiuto. È accaduto ieri mattina, nella zona di via Alcide De Gasperi a Canicattì. A richiedere l’intervento dei soccorritori sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla. La donna, una ottantenne canicattinese, è finita sul pavimento e s’è fratturata il femore.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e l’ambulanza del 118 che ha trasferito l’anziana prima al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo poi al “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove è stata ricoverata.

