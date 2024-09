Trova un portafoglio con una somma in denaro, carte di credito, bancomat, documenti d’identità, e poco più tardi, l’ho riconsegna alla proprietaria. Una bella storia che parla di onestà avvenuta, sabato pomeriggio, al “Bar Milano”, nella zona di Porta di Ponte, all’ingresso della via Atenea, ad Agrigento.

Gaetano Guarneri, uno dei banconisti dell’attività lavorativa, si è accorto di quel portafoglio dimenticato sopra a uno dei tavolini dell’attività lavorativa. Poteva esserci all’interno qualsiasi somma, ma per il barista agrigentino non avrebbe fatto la differenza. Da lì a poco aveva preso la decisione di recarsi dai Carabinieri o in Questura per consegnarlo. Non c’è stato bisogno.

La donna è infatti tornata nella zona del “salotto cittadino”. Si è presentata, visibilmente agitata al bar. L’accessorio e tutto il suo prezioso contenuto le è stato restituito e lei si è profusa in ringraziamenti per l’onestà dimostrata dall’agrigentino.