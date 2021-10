Trofeo “Valle dei Templi”, la manifestazione di Arte arriva ad Agrigento

Trofeo “Valle dei Templi”, la manifestazione di Arte Moderna e Contemporanea arriva ad Agrigento per volontà dell’artista palermitano Francesco Anastasi. L’inaugurazione dell’evento dedicato all’Arte nel Mediterraneo, è in programma venerdì, 22 ottobre alle 16,30, nel complesso monumentale sede del Museo Civico di Santo Spirito, nel cuore del centro storico. Oltre venti gli artisti provenienti da tutta Italia che esporranno le loro opere per aggiudicarsi il Trofeo Valle dei Templi. Dopo una breve presentazione dell’evento e l’assegnazione del prestigioso riconoscimento è prevista l’inaugurazione della mostra di pittura che sarà visitabile fino al prossimo 8 novembre. Al taglio del nastro prenderanno parte il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, gli Assessori Comunali alla Cultura, Costantino Ciulla, e al Turismo, Francesco Picarella. Parteciperanno anche i critici d’arte Massimiliano Reggiani e Anna Maria Esposito, questi ultimi componenti della giuria unitamente ad altri professori accademici. Il Direttore Artistico della manifestazione è il Maestro Francesco Anastasi, famoso per i suoi dipinti dai colori vivaci dedicati al mercato palermitano della Vucciria e già organizzatore del Trofeo Pirandello, ospitato a Palazzo dei Giganti.