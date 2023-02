Tris dell’Akragas contro la Parmonval: segnano Brunetti, Barrera e Noto

Tutto come da pronostico allo stadio Esseneto di Agrigento. L’Akragas non fa sconti alla Parmonval e vince nettamente: 3-0.

Partita senz storia, dominata fin dal calcio d’inizio dalla formazione biancazzurra. Il match si sblocca al 17esimo con la punizione perfetta di Brunetti.

Poi il raddoppio sugli sviluppi di una rimessa laterale: realizza in mischia il difensore goleador Barrera, settimo centro in stagione. Nella ripresa, la Parmonval colpisce il palo con un bel colpo di testa del sempre verde, Gaetano Zerbo. Poi arriva il terzo gol ad opera di un altro difensore, Noto, con un preciso colpo di testa. Domenica trasferta a Favara per il Gigante.