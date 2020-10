Tris della Fortitudo, batte anche Palermo e passa il turno

Supercoppa Centenario: Tris della Fortitudo che sconfigge Palermo 97 a 78

di Michele Bellavia

Ultimo turno di Supercoppa per la Fortitudo Agrigento che, al PalaMoncada, nello scontro diretto che vale la qualificazione agli ottavi, batte il Green Basket Palermo 97 a 78.

I biancazzurri, dunque, chiudono a punteggio pieno il Girone P e domenica 1 novembre – in gara secca al PalaMoncada – sfideranno la Bawer Olimpia Matera.

La squadra di Catalani fa sua la posta con merito grazie allo straordinario momento di forma di Veronesi autore di una partita stratosferica e un bottino personale di 21 punti; brillano anche Grande autore di 19 punti, Saccaggi 18 e Costi 12.

Sul versante opposto c’era una formazione tenace come il Green Basket che è rimasta in partita nella prima parte di gara, salvo arrendersi alla distanza dinanzi al tasso tecnico dei padroni di casa; per i biancoverdi buon debutto di Caridi autore di 19 punti seguito da Drigo con 14 e Nicosia con 13.

Nello starting five di coach Catalani ci sono Grande, Saccaggi, Veronesi, Chiarastella e Rotondo; coach Mazzetti risponde con Guerra, Gentili, Boffelli, Drigo e Caridi.

Primo quarto di gara a tinte biancazzurre: Grande, Saccaggi e Veronesi sono implacabili dall’arco (62,5%) mettendo a segno ben 30 punti dei 31 finali della prima sirena; il Green Basket prova a rimanere in scia grazie a qualche buona giocata di Drigo e Guerra ma per gli uomini di coach Mazzetti la strada è già in salita (31 – 20).

Nel secondo quarto il canovaccio non cambia: Agrigento spinge sull’acceleratore, trova il massimo vantaggio (+15) e chiude la seconda frazione 54 a 44.

La seconda parte di gara è solamente garbage time perché i biancazzurri scavano il solco toccando anche il +30 circostanza che spinge coach Catalani a concedere spazio anche agli under Indelicato e Mayer e all’ultimo innesto Zugno.

Sul versante opposto succede ben poco e sul match calano i titoli coda.

Moncada Energy Group Agrigento – Green Basket Palermo 97-78 (31-20, 23-24, 26-14, 17-20)

Moncada Energy Group Agrigento: Giovanni Veronesi 21 (4/6, 3/9), Alessandro Grande 19 (5/6, 2/3), Andrea Saccaggi 18 (4/5, 3/5), Cosimo Costi 12 (2/3, 1/5), Albano Chiarastella 7 (3/8, 0/0), Paolo Rotondo 7 (3/5, 0/0), Giovanni Ragagnin 4 (2/4, 0/1), Mait Peterson 4 (1/5, 0/0), Giuseppe Cuffaro 3 (0/1, 1/2), Andrea Tartaglia 2 (1/2, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/2), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0). All Catalani

Tiri liberi: 17 / 20 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Paolo Rotondo 9) – Assist: 18 (Albano Chiarastella 5)

Green Basket Palermo: Andrea Caridi 19 (9/14, 0/0), Davide Drigo 14 (3/7, 2/5), Edoardo Nicosia 13 (3/4, 2/3), Iheb Ben salem 9 (4/4, 0/0), Mirko Gentili 6 (0/2, 2/9), Filippo Guerra 6 (3/8, 0/4), Vittorio Moltrasio 6 (1/1, 1/1), Santiago Boffelli 5 (1/6, 1/4)

Tiri liberi: 6 / 13 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Andrea Caridi 12) – Assist: 16 (Filippo Guerra, Santiago Boffelli 5)