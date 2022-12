Trionfo di Buoni se potete. Il sindaco Micciché: “E’ questo il teatro che volevamo”

“E’ con orgoglio che mi congratulo di questo ulteriore successo che è tutto agrigentino e sancisce, se mai ve ne fosse bisogno, come il nostro teatro sia ricco di talenti e di idee che oggi occupano un loro importante spazio anche sul palcoscenico nazionale”. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè , esprime le proprie congratulazioni a margine della prima “Buoni se Potete”, una produzione della Fondazione Teatro Pirandello, per la regia di Francesco Bellomo e Marco Savatteri con il coinvolgimento di attori locali, di diverse generazioni, alcuni dei quali, pur vantando una lunga carriera , non avevano mai calcato il palco del prestigioso teatro cittadino. Una storia natalizia e commovente con tutte le rappresentanze artistiche del territorio agrigentino, divise per fasce di età: si parte dai 6 anni, per arrivare ai 100 di Nino Bellomo. “Quando ho voluto Francesco come direttore artistico del teatro, mi aspettavo proprio questo-aggiunge Micciché-che il teatro aprisse alla città, con un coinvolgimento degli artisti del territorio e portando avanti produzioni di successo da esportare in tutta la nazione. Oggi, e dopo aver assistito a “Buoni se Potete”, posso dire che questo obiettivo è stato raggiunto. L’Amministrazione comunale, non a caso ha affidato il rilancio del Pirandello all’esperienza di Bellomo, di questo cda, che sono elementi portanti, riuscendo a raccogliere consensi su consensi anche fuori dai confini regionali. A Bellomo e a tutta la governance della Fondazione Teatro Pirandello – conclude il primo cittadino – i migliori auguri per continuare su questo percorso”.

Foto Danilo sguali e Giuseppe Cacocciola

Con Corrado Tedeschi, Martina Difonte, Davide Incantela, Roberto Iannone, Giovanni Moscato, Salvatore Nocera Bracco, gli artisti di Casa del Musical e la partecipazione straordinaria di Nino Bellono e Pippo Crapanzano, lo spettacolo, tratto dal film del 1982 di Luigi Magni, con Johnny Dorelli, dal titolo “State Buoni se potete”, è adattato da Mauro Graiani. A vestire i panni di San Filippo Neri sarà Corrado Tedeschi.

Buoni se potete è il musical del Natale per tutta la famiglia. Le musiche originali sono di Marco Savatteri, le coreografie di Gabriel Glorioso, i costumi di Valentina Pollicino, le scene di Carla De Marino.

Ecco tutti gli interpreti: Corrado Tedeschi, Martina Difonte, Davide Maria Incandela, Roberto M. lannone

Giovanni Moscato, Salvatore Nocera, Gianleo Licata, Gioele Rosario Incandela, Giulia Tarantino, Ilaria Conte

Giuseppe Condello, Aurora Catalano, Toti Maria Geraci,Chiara Scalici, Nino Bellomo, Pippo Crapanzano

Gerlando Chianetta, Martina Maria Di Caro, Federica Lo Cascio, Greta Ciccarello, Samuele Scibetta

Davide Franchina, Serena Andrea D’Orazio, Agnese Minacori, Leonardo lovine, Francesco Spoto, Aurora Scibetta