Non sarà un concerto come tanti. Sarà un momento raro, pensato per chi cerca emozioni vere, per chi sa riconoscere la bellezza anche quando il mondo sembra averla dimenticata. Il Teatro Pirandello di Agrigento si prepara ad accogliere un evento fuori dagli schemi: Tricarico, artista fuori dal tempo e dalle mode, inaugura il Light Blue Festival con la sua Data Zero, in programma il 2 maggio.

La rassegna, patrocinata da Agrigento 2025 Capitale Italiana della Cultura, dalla Fondazione Teatro Pirandello e dal Comune di Agrigento, si propone come un nuovo spazio di incontro tra musica d’autore, poesia e riflessione. E non poteva che partire da una voce autentica come quella di Tricarico, capace di scavare nelle pieghe dell’anima con canzoni che non si scrollano via.

«Non è un evento per tutti», scrivono gli organizzatori, «ma per chi cerca qualcosa che parla al cuore». Un messaggio chiaro, che definisce lo spirito del festival e la natura di uno spettacolo che si annuncia intimo, potente e sincero.

I posti sono limitati, proprio perché l’atmosfera sarà raccolta, quasi confidenziale. L’obiettivo non è la massa, ma l’intensità. Le emozioni, del resto, non si replicano. Per questo si invita il pubblico a prenotare subito: i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.lightbluefestival.it/data-zero.

Il Teatro Pirandello continua così ad affermarsi non solo come luogo di spettacolo, ma come spazio dell’anima, dove ogni evento diventa esperienza, ogni concerto occasione di bellezza. E questa apertura del Light Blue Festival ne è la conferma più luminosa.

