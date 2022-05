Tributo del PalaMoncada per il presidente

Il PalaMoncada colmo come non si vedeva dai tempi dei playoff in A2, ha tributato al suo pres, così lo chiamavano i componenti dello staff, il giusto riconoscimento a pochi giorni dalla prematura scomparsa. Laura Cozzo in rappresentanza della Moncada Energy ha posato un mazzo di fiori nel parterre, sulla sedia dove Salvatore Moncada si sedeva abitualmente. Il capitano della Fortiduto Albano Chiarastella ha posato la maglia della squadra. Sulle sedie del parterre hanno seduto i figli di Salvatore Moncada con il presidente della Fortitudo Gabriele. Poi è stata partita. Agrigento e Cassino si sono dati battaglia per quella che rappresentava l’ultima partita della stagione regolare. Per la squadra di Catalani assenti per infortunio Peterson, Morici e Grande. Sul parquet ha debuttato Lorenzo Ambrosin, tornato alla Fortitudo dopo una parentesi dopo due stagioni. Agrigento ha ormai consolidato la testa della classifica, Cassino è sicura di giocarsi i play out. Agrigento batte Cassino 74-62.