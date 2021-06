Tribunale, sciopero ferma attività: si riparte lunedì

In seguito alla conclusione dello screening su tutto il personale giudiziario che ha dato esito negativo, il Tribunale di Agrigento è stato riaperto, con la revoca anticipata del provvedimento di chiusura, firmato dal presidente Pietro Maria Falcone.

Ma per effetto dell’adesione degli avvocati allo sciopero, in segno di protesta contro la sostituzione del gip del caso Mottarone, la piena effettiva ripresa del Palazzo di Giustizia ci sarà a partire da lunedì 28 giugno, e fino a venerdì 23 luglio, quando ci sarà lo stop per l’estate.

La sospensione delle attività in tribunale era stata decisa il 15 giugno dopo la riscontrata positività al Covid di un magistrato, di un cancelliere dell’ufficio Gip, e di un altro dipendente. Quasi 200 persone, fra magistrati e dipendenti, sono stati sottoposti a tampone, che per fortuna ha scongiurato la presenza di un “focolaio”.