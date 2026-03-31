Nuovi spazi per la giustizia agrigentina. Sono stati riconsegnati questa mattina, nella sede del Tribunale di Agrigento, i locali realizzati all’interno del Palazzo di Giustizia di via Mazzini, frutto di un intervento di adeguamento strutturale e di messa a norma antincendio.

La cerimonia ufficiale si è svolta alle 12:30 nella sala della Presidenza del Tribunale, alla presenza dei vertici degli uffici giudiziari e delle istituzioni cittadine. Tra i presenti il presidente del Tribunale Giuseppe Melisenda Giambertoni, il procuratore della Repubblica Giovanni Di Leo, le dirigenti amministrative Rosanna Grisafi e Stefania Caruso, oltre ai rappresentanti della Conferenza Permanente. Presenti anche il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, l’ingegnere Alberto Avenia, Rup della procedura, e il direttore dei lavori Vittorio Nocera.

A illustrare l’intervento è stato proprio l’ingegnere Nocera, che ha ricostruito le tappe dei lavori: consegna parziale avvenuta il 25 marzo 2024 e completamento definitivo il 3 marzo 2026.

Nel dettaglio, sono stati realizzati sei nuovi vani, quattro al secondo piano e due al quinto piano del Palazzo di Giustizia. Locali già pronti all’uso, dotati di tutti i requisiti necessari per essere immediatamente destinati a uffici giudiziari.

La consegna formale è avvenuta per mano del sindaco Miccichè, in qualità di legale rappresentante dell’ente stazione appaltante, al presidente del Tribunale, rappresentante dell’amministrazione usuaria.

L’intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di potenziamento degli uffici giudiziari e di miglioramento delle condizioni operative all’interno del Tribunale di Agrigento.

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