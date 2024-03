Due scosse di terremoto sono state registrate, questa mattina, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Agrigento. La prima di magnitudo 2.1 è avvenuta a 3 km a Nord di Sambuca di Sicilia ad una profondità di 21 km. La seconda scossa di magnitudo 1.5 è avvenuta poco più distante ad una profondità di 20 km. Il terremoto è stato localizzato da sala sismica Ingv-Roma. Non sono stati rilevati né danni, né per fortuna feriti. Chi ha sentito le scosse però si è allarmato.