Tredici nuovi arbitri nell’agrigentino

In modalità on line si sono svolti gli esami per aspiranti arbitri di calcio della Sezione Aia di Agrigento. 13 i “promossi” con una media di età di 16 anni pronti ad esordire dopo aver sostenuto i test atletici . Ottimi risultati nei quiz e nelle prove orali sostenuti con la Commissione formata dal Presidente designato dal Cra , Antonino Sciabarrà, e da Gero Drago Presidente della sezione (nella foto) , Calogero Giardina e Pietro Costanza, fondamentalel’apporto tecnico di Matteo Piazza. ” La famiglia cresce- dice il presidente Gero Drago- portando la sezione a 185 associati circa a dimostrazione molti giovani vedono nel nostro ambiente un posto sano dove maturare e crescere. Un ringraziamento particolare va ai colleghi Antonino Costanza , Piero Cumbo e Carlo Virgilio che hanno svolto il corso on line. Un grosso in bocca al lupo ai nuovi colleghi con l’augurio di raggiungere il sogno più ambito quello di arbitrare in Serie A”. Ecco chi sono i nuovi arbitri Antonino Alongi, Riccardo Bruzzi, Antonio Cumbo, Vincenzo Guzzardo, Karola Li Voti, Gaetano Minì, Davide Montalbano, Tommaso Russello, Giuseppe Salemi, Salvatore Santangelo, Antonio Schittone , Onofrio e Stefano Zambuto.