Tredicenne in arresto cardiaco a scuola, soccorso da ambulanza che passava

Un tredicenne, alunno di una scuola comprensiva di Santa Flavia nel Palermitano, si è accasciato mentre si trovava nel bagno dell’istituto scolastico, probabilmente in arresto cardiaco. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. I primi a soccorrere il ragazzino sono stati gli insegnanti che diretti dai medici della sala operativa del 118 gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Per fortuna vicino la scuola stava passando un’ambulanza in servizio a Misilmeri, che aveva terminato un soccorso in quella zona. A bordo d’era la dottoressa Anna Calcaterra, che lo ha intubato e ha iniziato tutte le operazioni per fare ripartire il cuore. Dopo diverse manovre, anche con l’uso del defibrillatore, il cuore ha ripreso a battere. Poi la corsa per Palermo verso l’ospedale dei Bambini dove il minore è stato preso in cura dai medici del reparto di Rianimazione. E’ ricoverato con la prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate gravi. Accertamenti di rito sono stati avviati dai carabinieri della Compagnia di Bagheria che stanno cercando di comprendere cosa sia successo al ragazzo