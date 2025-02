Il Museo Archeologico “Pietro Griffo” di Agrigento ospiterà mercoledì 19 febbraio alle 17:30 la presentazione del libro “Pirandello, Sciascia e Camilleri: tre autori da ‘Capitale del Mito'”.

Questo evento si inserisce nel contesto della candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025, celebrando il ricco patrimonio letterario della città.

Il volume, curato dal saggista e docente Salvatore Ferlita, offre un’analisi approfondita su come Agrigento e i suoi dintorni hanno influenzato l’opera di tre pilastri della letteratura italiana: Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri.

Attraverso reportage, interviste e testimonianze, il libro esplora le radici culturali e storiche che hanno reso questa terra un terreno fertile per la creatività letteraria. Ferlita sottolinea come Agrigento rappresenti un “luogo letterario” per eccellenza.

Da Pirandello in poi, la produzione letteraria agrigentina si distingue per la sua capacità di andare controcorrente, trasformando le contraddizioni in punti di forza. Pirandello, con la sua ironia e la creazione di personaggi grotteschi, Camilleri, con la sua reinterpretazione del romanzo poliziesco in chiave mediterranea, e Sciascia, con la sua lucida analisi della realtà siciliana e italiana, hanno tutti contribuito a delineare una mappa morale e intellettuale della regione e del paese.

Un elemento chiave evidenziato nel libro è la capacità di questi autori di mescolare il tragico e il comico, il serio e il faceto.

Come affermava Pirandello, “la vita o la si ride o la si piange”, e da questa dualità nasce la ricchezza della letteratura agrigentina.

La Sicilia, con le sue evidenti contraddizioni, offre un palcoscenico ideale per racconti complessi e sfaccettati.

Oltre ai saggi dedicati ai tre autori, il volume include approfondimenti sulla Valle dei Templi e sul patrimonio artistico di Agrigento, nonché una sezione dedicata alla cucina e alle tradizioni gastronomiche locali.

L’obiettivo è fornire una visione a 360 gradi della città, mettendo in luce le ragioni che la rendono una vera e propria “Capitale del Mito”. La presentazione del libro rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di letteratura e per coloro che desiderano approfondire la conoscenza di Agrigento e del suo ruolo nel panorama culturale italiano.

L’evento si terrà presso il Museo Archeologico “Pietro Griffo”, noto per la sua vasta collezione di reperti che raccontano la storia dell’antica Akragas. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle iniziative correlate alla candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025, è possibile consultare il sito ufficiale del museo o seguire gli aggiornamenti sui canali social dedicati.

