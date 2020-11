Tre nuovi lavori inseriti nel progetto triennale delle opere pubbliche 2020/2022

AGRIGENTO. Nuovi progetti per oltre tre milioni di euro sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 a dimostrazione del costante impegno del Libero Consorzio per migliorare la viabilità della provincia di Agrigento. Le variazioni del progetto triennale sono state approvate dal Commissario Straordinario Alberto Girolamo Di Pisa su proposta del settore Infrastrutture Stradali.

I nuovi lavori riguardano i “Lavori di Manutenzione Straordinaria lungo la S.P. n. 32 Ribera – Cianciana dal km. 12+500 al km. 19+400 con l’innesto alla S.S. 118” per un importo complessivo di € 1.200.000,00, tramite finanziamento Regionale. Inseriti anche i lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n 79 nel tratto Menfi – confine con la provincia di Trapani, per un importo complessivo di € 1.994.000,00 sempre mediante finanziamento Regionale.

Infine è stato inserito l’ Accordo Quadro per piccoli lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali SS.PP. n. 4 Strada Valle dei Templi (Panoramica) – n. 27 Realmonte – Capo Rossello – n. 68 Realmonte – Punta Grande – Capo Rossello – n. 75 Siculiana – Montallegro e n. 28 Montallegro – alla Siculiana Raffadali. Questi lavori ammontano ad un importo complessivo di € 252.202,79, finanziati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nei prossimi mesi saranno bandite le relative gare d’appalto che dovrebbero iniziare entro il 2021.