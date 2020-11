Tre nuovi casi di positività ad Agrigento. C’è anche un guarito

Ci sono tre nuovi casi di positività al Covid-19, ad Agrigento, e c’è un anche un guarito. Gli attuali positivi ad Agrigento sono 51. “I casi sono in aumento, ma la nostra città tiene bene, rispetto al resto della provincia dove l’aumento è in fase esponenziale – dice il sindaco Franco Micciché -. Sul mercatino del venerdì, devo fare i complimenti a tutta la cittadinanza agrigentina, perché ha dimostrato grande senso di responsabilità. Non ci sono stati assembramenti, e tutta l’utenza era con la mascherina. Ottimi i controlli attuati agli ingressi da parte dei carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, protezione civile e croce rossa. Sul divieto applicato a San Leone – conclude il sindaco – sono vietati i soli assembramenti, ma si può passeggiare tranquillamente. L’ordinanza è chiara sul lungomare di San Leone si può fare tutto, fare sport, passeggiare, sono vietati gli assembramenti”.