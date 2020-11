Tre nuove palme in piazza Pirandello

AGRIGENTO. Tre nuove palme del tipo “Cocos plumosa” adornano da questa mattina piazza Pirandello. Sono state donate, insieme ad alcuni ciclamini, da una imprenditrice che ha voluto dare un contributo per adornare la zona. Il sindaco un paio di giorni fa ha fatto ripulire l’aiuola, che conteneva tra l’altro un moncone di palma morta a causa del punteruolo rosso e l’imprenditrice questa mattina ha fatto portare le tre palme che sono state messe a dimora.

“Voglio ringraziare – ha detto il sindaco Miccichè – la nostra concittadina a nome mio ma dell’intera città per questo dono che cambierà in meglio l’immagine della piazza”.