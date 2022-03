Tre morti per Covid tra Agrigento e provincia, e 1.329 nuovi casi

Tre morti per Covid ad Agrigento, Canicattì e Favara, e registrati ben 1.329 nuovi casi positivi, a fronte di 3.163 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 66.634 (1 marzo 2020 – 15 marzo 2022). In totale i guariti sono 55.619. Gli attuali positivi salgono a 10.526, di cui 10.490 in isolamento domiciliare, e 36 ricoverati in ospedale. Salgono a 5 i pazienti che si trovano in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 15 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 16 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 490 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 312.996 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 15 marzo 2022 sono 1.305.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 15 marzo: Agrigento 8.589 (1.305 attuali contagiati, 7.241 guariti e 43 deceduti); Alessandria della Rocca 321 (44 attuali contagiati, 276 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.011 (196 attuali contagiati, 809 guariti e 6 deceduti); Bivona 370 (89 attuali contagiati, 280 guariti e 1 deceduto); Burgio 252 (12 attuali contagiati, 239 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 238 (13 attuali contagiati, 222 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 420 (31 attuali contagiati, 383 guariti, e 6 deceduti); Camastra 371 (67 attuali contagiati, 299 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.128 (122 attuali contagiati, 1.004 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.817 (344 attuali contagiati, 1.455 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 7.165 (1.434 attuali contagiati, 5.676 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.192 (297 attuali contagiati, 889 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 487 (60 attuali contagiati, 421 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 496 (64 attuali contagiati, 428 guariti e 4 deceduti); Cianciana 391 (30 attuali contagiati, 355 guariti e 6 deceduti); Comitini 135 (12 attuali contagiati, e 123 guariti); Favara 6.189 (1.115 attuali contagiati, 5.045 guariti e 29 deceduti); Grotte 809 (150 attuali contagiati, 656 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 193 (21 attuali contagiati, 171 guariti e 1 deceduto); Licata 5.610 (673 attuali contagiati, 4.900 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 163 (8 attuali contagiati, 154 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.395 (322 attuali contagiati, 1.060 guariti e 13 deceduti); Montallegro 365 ( 93 attuali contagiati, 266 guariti e 6 deceduti); Montevago 244 (36 attuali contagiati, 206 guariti e 2 deceduti); Naro 985 (83 attuali contagiati, 890 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.429 (676 attuali contagiati, 3.721 guariti e 32 deceduti); Porto Empedocle 2.655 (467 attuali contagiati, 2.172 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.224 (234 attuali contagiati, 985 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.033 (310 attuali contagiati, 1.705 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.108 (331 attuali contagiati, 1.763 guariti, 14 deceduti); Realmonte 709 (137 attuali contagiati, 568 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.284 (326 attuali contagiati, 2.927 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 493 (40 attuali contagiati, 426 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 361 (89 attuali contagiati, 264 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.259 (146 attuali contagiati, 1.108 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 132 (22 attuali contagiati, e 110 guariti); Santa Elisabetta 213 (37 attuali contagiati, 175 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 825 (94 attuali contagiati, 721 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 465 (48 attuali contagiati, 414 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.562 (747 attuali contagiati, 3.773 guariti e 42 deceduti); Siculiana 857 (160 attuali contagiati, 691 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 142 (22 attuali contagiati, 119 guariti e 1 deceduto).

Sono 29 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.