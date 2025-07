Un partecipato e interessante dibattito ha caratterizzato la presentazione dell’ultima opera dello scrittore Andrea Cirino, Tre Minuti, svoltasi presso la suggestiva Sala del Collare del Castello Chiaramontano di Favara. Un nuovo appuntamento culturale che ha impreziosito l’estate favarese, accogliendo un pubblico attento e interessato.

L’incontro, ricco di spunti e riflessioni, è stato moderato dal giornalista Domenico Vecchio e ha visto il dialogo con l’autore da parte di Alessandro Pitruzzella (consigliere comunale), Paolino Scibetta (comandante della Compagnia Carabinieri di Favara), e un lucidissimo onorevole Angelo La Russa.

“Questo libro va portato nelle scuole perché è utile che le nuove generazioni capiscano cosa significa essere privati della propria libertà”, ha sottolineato La Russa, parlando anche della dignità dei detenuti e del fatto che le carceri debbano rispettare i diritti umani.

Per il comandante dei Carabinieri, che quotidianamente porta gente in carcere per mestiere, l’importanza è che i giovani capiscano a cosa vanno incontro e cosa significa essere privati della propria libertà.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha ricordato come il comune sia impegnato nel sociale, anche per sostenere assistenza ai detenuti, sia dal punto di vista umano che di supporto al Carcere Petrusa, non lontano dal comune di Favara.

I saluti istituzionali sono stati portati anche dall’assessore alla cultura Carmen Lo Presti, mentre le letture tratte dal libro sono state affidate all’attore Gioele Amato.

Il libro, dal titolo Tre Minuti – il cui dipinto di copertina è opera del maestro Silvio Benedetto – si inserisce in un percorso narrativo che unisce introspezione, tempo e memoria. Un’opera che si preannuncia intensa, capace di connettere dimensione personale e collettiva.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad Alessandro Accurso Tagano, titolare della libreria Il Mercante di Libri, per il supporto alla promozione culturale del territorio.

