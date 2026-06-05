“Tre Minuti”, si conclude il percorso educativo: consegnati gli attestati agli studenti protagonisti del progetto

Si è concluso con la consegna degli attestati il progetto “Tre Minuti”, il percorso educativo e formativo ispirato all’omonimo libro di Andrea Cirino, che negli ultimi mesi ha coinvolto numerosi studenti degli istituti scolastici agrigentini in un’importante riflessione sui temi della legalità, della responsabilità personale e delle scelte che possono cambiare il corso di una vita.

L’appuntamento finale si è svolto presso il TeatrAnimahub di Agrigento, negli spazi dell’ex Istituto Salesiani di via Oblati, alla presenza di docenti, dirigenti scolastici, studenti e rappresentanti del mondo sociale e culturale del territorio.

Il progetto ha visto la partecipazione degli istituti Galilei, Verga, Foscolo, Gallo e Ambrosini, che hanno accompagnato gli studenti lungo un percorso di approfondimento dedicato alla prevenzione della devianza giovanile, all’educazione alla legalità e alla valorizzazione della libertà di scelta.

Particolarmente apprezzati nel corso dell’incontro conclusivo sono stati i contributi video realizzati dagli studenti, frutto di un lavoro di approfondimento svolto durante il progetto. Attraverso immagini, interviste, riflessioni e linguaggi vicini alle nuove generazioni, i ragazzi hanno dimostrato maturità, sensibilità e capacità di analisi. La lettura del libro “Tre Minuti” di Andrea Cirino non si è limitata a una semplice attività didattica, ma è diventata l’occasione per sviluppare un pensiero critico e creativo, confrontandosi con temi complessi come la legalità, la devianza giovanile, il senso di responsabilità e il valore delle scelte. I lavori presentati hanno evidenziato il coinvolgimento autentico degli studenti, protagonisti di un percorso che ha saputo trasformare la lettura in consapevolezza e partecipazione attiva.

A portare il proprio contributo sono stati anche gli ospiti Don Pontillo, il giornalista Salvatore Pezzino, Domenico Vecchio e Salvatore Di Salvo, che hanno dialogato con gli studenti sui temi della comunicazione, dell’impegno civile e dell’importanza di costruire il proprio futuro attraverso scelte consapevoli.

L’iniziativa, coordinata da Aurelia Mirabile, responsabile del progetto, è stata condotta dalla professoressa Sonia Milioti, con la regia di Giovanni Volpe.

La consegna degli attestati ha rappresentato il momento conclusivo di un’esperienza che ha lasciato un segno importante nei partecipanti, chiamati a confrontarsi con storie, testimonianze e riflessioni capaci di stimolare consapevolezza e senso di responsabilità. Un percorso che ha confermato il valore della scuola come luogo privilegiato di crescita culturale, umana e civile, dove la legalità non resta un concetto astratto, ma diventa una pratica quotidiana fatta di scelte, rispetto e partecipazione.

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