Tre minimarket chiusi per illeciti amministrativi e violazioni igienico-sanitarie. Ma sono stati sequestrati anche 380 pacchi di sigarette (tabacchi lavorati esteri) privi di sigillo del Monopolio di Stato. Questo e altro nel maxi servizio di controllo effettuato, ieri pomeriggio, dalla polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Centro anticrimine natura del Comando provinciale Carabinieri di Agrigento, Guardia di finanza, polizia Locale, Ispettorato del lavoro di Villaggio Mosè e personale dell’Asp di Agrigento. Al servizio, pianificato dal questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, hanno partecipato anche gli agenti della Stradale di Agrigento, coadiuvati dal reparto Prevenzione crimine di Palermo e da unità cinofile della Questura di Palermo.

Nel mirino delle Forze dell’ordine sono finite l’area del terminal degli autobus di piazzale Rosselli e la via Imera. Complessivamente sono state controllate 160 persone; svolti accertamenti su 55 veicoli; 11 gli automobilisti sottoposti a verifiche con etilometro e sono state elevate 4 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. Sequestrata anche una dose di droga e inoltrata una segnalazione alla Prefettura per il presunto consumatore abituale di stupefacenti. In totale sono stati 5 gli esercizi pubblici controllati, fra cui una sala giochi. L’intensificazione dei controlli conferma ancora una volta l’impegno di tutte le forze di polizia e degli enti locali per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità sul territorio.

