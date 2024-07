Per ore e ore i vigili del fuoco, i forestali e la Protezione civile sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di tre maxi incendi divampati in Sicilia. Un rogo è scoppiato ad Agrigento, uno a Caltanissetta e uno a Siracusa.

Le fiamme sono divampate nell’agrigentino a Casteltermini, in contrada Montecatini, nel nisseno, a Butera, in contrada Monte Disueri e, nel siracusano, a Sortino in contrada Chianazzo.