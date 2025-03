Tre auto sono state rubate lo scorso fine settimana, una in centro ad Agrigento, le altre due a Canicattì. Una Sukuki Santero è stata portata via dopo che era stata lasciata parcheggiata lungo il centralissimo Viale Della Vittoria nella città dei Templi. A Canicattì invece sono sparite una Fiat Grande Punto e una Fiat Panda. Dei furti si stanno già occupando carabinieri e polizia. Quasi sicuramente ad entrate in azione bande diverse. I ladri hanno provocato gravi danni ai proprietari delle vetture, specie a quello della Fiat Panda, un cinquantenne canicattinese. L’utilitaria infatti era stata comprata da pochissimi mesi, quindi era ancora nuovissima, e il danno ammonta a circa 15.000 euro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp