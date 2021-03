Travolto dalla motozappa, il ferito ha perso parte della gamba

Sono stabili le condizioni del pensionato settantenne, di Agrigento, travolto dalla motozappa, mentre stava svolgendo alcuni lavoretti nel terreno del giardino di casa. L’uomo si trova ricoverato in Rianimazione all’ospedale “Giovanni Paolo II”, di Sciacca. Sulla vicenda emergono altri particolari. Dopo l’incidente il pensionato in ambulanza è stato trasportato al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”.

Qui appena giunto in gravi condizioni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza, e l’equipe medica guidata dal chirurgo Francesco Buscaglia, ha dovuto amputargli parte dell’arto. Medici ed infermieri gli hanno salvato la vita. Poi il trasferimento in elisoccorso alla Rianimazione del nosocomio saccense, perché non vi erano posti disponibili al “San Giovanni di Dio”.

Stando a quanto si è appreso, l’uomo stava utilizzando la motozappa, per arare un pezzetto di terreno, nella sua proprietà, nelle vicinanze di via Navarro della Miraglia, a ridosso del centro abitato del quartiere di Fontanelle.