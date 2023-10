Travolto da un’autovettura con alla guida un 88enne, mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, lungo la via Passeggiata Archeologica, precisamente al posto di ristoro. Un bambino di 5 anni, figlio di una coppia di cittadini croati che era in visita alla Valle dei Templi, è rimasto ferito.

Il piccolo è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove è giunto con l’ambulanza. I medici che l’hanno in cura gli hanno diagnosticato dei traumi sparsi in varie parti del corpo. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita. L’incidente stradale è avvenuto, sabato pomeriggio, a pochi metri dal tempio di Ercole.

Il bimbo, stando alla ricostruzione dell’accaduto, era con i genitori sulle strisce pedonali. All’improvviso è stato investito in pieno da una Peugeot 107, condotta da un pensionato agrigentino di 88 anni. L’anziano ha subito arrestato la marcia. I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno effettuato i rilievi per appurare l’esatta dinamica dell’incidente.