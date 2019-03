Travolto da escavatore: muore operaio 50enne

Salvatore Calandra, un operaio di 50 anni impegnato in alcuni lavori di movimento terra in contrada Giacheria – a Santa Margherita Belice – è deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro. L’uomo è stato schiacciato da un escavatore che, ribaltandosi, lo ha travolto.

Immediati i soccorsi con una squadra di Vigili del Fuoco che si è portata sul posto e ha estratto l’uomo dalle lamiere dell’escavatore. Richiesto anche l’intervento di un elisoccorso che si è reso vano. L’uomo era già morto. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. (FOTO ARCHIVIO)