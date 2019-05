Travolta da un’auto in pieno centro: donna ferita

Investita in pieno centro a Favara una anziana signora di 72 anni dopo essere uscita da un negozio. Secondo quanto ricostruito, la donna è stata travolta da un’auto in corsa e trascinata per alcuni metri.

E’ stato lo stesso conducente del veicolo a fermarsi e a soccorrere la donna che ora si trova ricoverata all’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Diversi traumi e ferite che, fortunatamente, non dovrebbero destare particolare preoccupazione.

Spetterà ora ai rilievi delle Forze dell’ordine fare chiarezza su quanto accaduto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.