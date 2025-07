Trasferita al Policlinico di Palermo una delle due turiste travolte ieri sera in centro a Sciacca da un’auto d’epoca condotta da un settantenne del posto. La donna, dopo un primo ricovero all’ospedale “Giovanni Paolo II” è stata trasferita nella struttura sanitaria palermitana. Ha riportato traumi e lesioni dopo essere stata sbalzata per diversi metri sul selciato.

Le sue condizioni sono gravi ma stabili e non sarebbe in pericolo di vita. All’ospedale di Sciacca, invece, si trovano gli altri due feriti: il conducente dell’auto e un’altra turista. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo prendendo in pieno le due donne e di striscio una terza. Sull’incidente indagano i poliziotti del Commissariato di Sciacca.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp