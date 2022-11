Travelexpo Roadshow, ufficializzate le 7 location: c’è il Palacongressi

Ufficializzate le location delle sette tappe di Travelexpo Roadshow che sta per tornare in Sicilia proprio a ridosso delle festività di fine anno per offrire ulteriori opportunità di business agli agenti di viaggio. E questa volta sono ben tre le novità. Innanzitutto Travelexpo Roadshow torna nel messinese e per questa edizione punta sull’area di Milazzo per coinvolgere e favorire la partecipazione degli operatori turistici eoliani e dell’hinterland. Ad Agrigento, invece, Travelexpo Roadshow ha scelto il Palacongressi del Villaggio Mosè. Infine, a Palermo il workshop B2B si terrà al Grand Hotel Wagner, il 5 stelle nel cuore del capoluogo siciliano. L’appuntamento finale sarà anche l’occasione per scambiare gli auguri di fine anno. Queste, dunque, le città con le location: si inizia lunedì 28 novembre allo SheratonCatania dalle 12 alle 15:30, mentre l’indomani, martedì 29 novembre, doppio appuntamento: la mattina al Parco delle Fontane Hotel di Siracusa (dalle 12 alle 15:30) e nel tardo pomeriggio a Mediterraneo Palace di Ragusa (dalle 18:30 alle 21). Il giorno seguente, mercoledì 30 novembre, un altro doppio appuntamento tra il Palazzo dei Congressi di Agrigento (12-15:30) e il Federico II Palace Hotel di Enna (18:30-21) mentre giovedì 1 dicembre all’Eolian Milazzo Hotel (12-15:30). Infine, ultima tappa a Palermo, alGrand Hotel Wagner, venerdì 2 dicembre (dalle 12 alle 15:30). Protagonisti delle sette tappe saranno AvTour, Boscolo, Disneyland Paris, Easy Market, Expedia Taap, Fruit Viaggi, Grimaldi Lines, Intermundial, Siap, Hotel Villa D’Amato, e gli enti del turismo di Gran Canaria, Visit Brussels e Visit Malta. Ma per gli agenti di viaggio ci sarà anche la possibilità di scoprire le opportunità offerte dal progetto Special Guest, l’azione promozionale concepita dalla Logos srl comunicazione e Immagine, per favorire le azioni di allungamento delle stagionalità utilizzando anche la formula del See Sicily, promossa dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.