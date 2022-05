Trattamento dei rifiuti industriali e speciali, la mission di Ugri-Servizi

La Ugri- Servizi per l’Ambiente si occupa del trattamento dei rifiuti industriali e speciali, prevedendo anche lo smaltimento degli stessi.

La mission è soprattutto quella tutelare l’ambiente e, quindi, la salute dell’uomo, grazie infatti al recupero, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti industriali e speciali, si contribuisce a rendere i rifiuti delle imprese assimilabili agli urbani attraverso diversi cicli di lavorazione.

I rifiuti industriali vengono classificati in speciali non pericolosi e speciali pericolosi.

I rifiuti speciali non pericolosi sono quelli di lavorazione industriale, artigianale, commerciale, prodotti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, prodotti dalle attività di demolizione, costruzione, attività di scarto.

I rifiuti speciali pericolosi provengono, invece, da prodotti di scarto da processi chimici-industriali, prodotti di scarto della raffinazione del petrolio, prodotti di scarto derivati dall’attività metallurgica, prodotti di scarto dell’industria fotografica, solventi, oli esausti, ecc.

Prima del trasporto dei rifiuti in questione, è necessario compilare un formulario di identificazione del rifiuto, in modo da renderlo tracciabile.

La fase di trasporto dei rifiuti industriali nell’impianto di destinazione finale, deve seguire precise disposizione definite dalla norma di riferimento, gli stessi mezzi impiegati per il trasporto devono essere autorizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La Ugri fornisce tutti questi servizi, il personale è altamente qualificato nel trattamento del rifiuto industriale, segue le operazioni dal prelievo del rifiuto, durante il trasporto e fino al suo regolare smaltimento.