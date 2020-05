Trasporto Pubblico Locale, ecco le cifre dalla finanziaria

Trasporto Pubblico Locale, l’ok dalla finanziaria

Per i prossimi 6 anni previsti 1 miliardo per il trasporto su Gomma, 390 milioni per il trasporto marittimo, 780 milioni per il trasporto via treno. Gratis i trasporti per poliziotti e vigili del fuoco, 30 milioni per i collegamenti aerei per le isole minori, Pantelleria e Lampedusa, e la continuità territoriale da Comiso e Trapani.

E’ un ottimo risultato, la mobilità deve essere garantita soprattutto nella fase della ripresa post Covid19.

Sono molto soddisfatta di questo articolo della finanziaria che sostiene un settore importante, quello dei trasporti, messo in ginocchio dall’emergenza Covid.